В "Единой России" считают нужным разрешить гражданам сохранить бумажные трудовые книжки

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко считает идею о переводе трудовых книжек в электронный формат современной, но призывает детально проработать ее реализацию и оставить для граждан возможность сохранить книжку в бумажном виде.
"Перевод трудовых книжек в электронный формат, безусловно, современная инициатива, однако она требует детальной проработки, начиная с того, насколько повсеместно нужно применять этот опыт", - цитирует парламентария пресс-служба партии "Единая Россия", членом Генсовета которой является Тарасенко.
По его мнению, "необходимо, чтобы каждый гражданин мог решать, оцифровывать его трудовую книжку или же оставить ее в бумажном варианте".
Кроме того, депутат обратил внимание на ряд нюансов, которые нужно учитывать при переходе к электронным трудовым книжкам. Так, по его словам, при их введении "необходимо продумать гарантии их сохранности, с тем чтобы трудовая книжка не читалась всеми подряд, так как она содержит персональные данные".
Тарасенко также отметил, что в России "есть своя специфика, связанная с учетом работ на тяжелых и вредных производствах". "До недавнего времени тариф отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России для всех работающих был одинаков и невозможно было выделить трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию", - пояснил он, указав, что в этой связи "трудовая книжка на сегодняшний день является тем документом, который позволяет фиксировать этот особый трудовой стаж".
Наконец, констатировал первый зампред профильного думского комитета, "перевод трудовых книжек в электронный формат - достаточно дорогой процесс в масштабах страны". "Учитывая этот и другие факторы, нужно точно понимать, насколько это необходимо нам сегодня", - заключил Тарасенко.
В беседе с журналистами 20 апреля вице-премьер РФ Ольга Голодец предположила, что предложения о переходе на электронные трудовые книжки могут быть готовы уже в этом году. По ее словам, на первом этапе будет предоставлена опция по одновременному использованию трудовых книжек и в электронном, и в бумажном формате, поскольку, признала Голодец, "вся страна не готова переходить (на новый формат)".
При этом она указала, что переход на электронный документооборот поддерживают все - и работодатели, и представители работников профсоюзы.
Вопрос о переходе на электронные трудовые книжки обсуждается достаточно давно. Эту идею поддерживает Министерство связи и массовых коммуникаций. Министерство труда и социальной защиты заявляло о готовности рассмотреть вопрос. В Роструде отмечают, что переход на электронное делопроизводство в кадрах должен быть добровольным. При этом профсоюзы считают, что бумажная и электронная трудовые книжки должны существовать параллельно.
По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, для перевода трудовых книжек в электронный вид не нужна какая-либо особая платформа. Он полагает, что электронные трудовые книжки россиян могут быть интегрированы с порталом госуслуг.
Трудовая книжка - официальный документ работника, в нем содержится персональная информация и сведения о трудоустройстве. Книжка оформляется при первом поступлении на работу и хранится в отделе кадров.