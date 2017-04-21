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Две трети компаний МСБ осознают необходимость цифровой трансформации

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:06 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Опрошенные респонденты выделили три ключевых направления изменений
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 65% компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в России и 50% в Европе осознают необходимость цифровой трансформации. Такие данные приводятся в совместном исследовании Microsoft и Международной школы бизнеса Хальта о рынке малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе.

Опрошенные респонденты выделили три ключевых направления изменений: автоматизация бизнес-процессов (34% в России, 23% в Европе), использование предиктивной аналитики для развития бизнеса (29% в России, 20% в Европе), новые подходы к взаимодействию с клиентами (28% в России, 24% в Европе).

Согласно опросу, средний и малый бизнес как в России, так и в Европе, считает одним из своих приоритетов предоставлять клиентам сервисы (68% в России и 64% в Европе) и продукты (43% в России, 42% в Европе) высокого качества. При этом российские компании уделяют больше внимания внедрению инноваций в бизнес-процессы (19% в России, 12% в Европе), а также корректной работе с данными клиентов и их сохранности (29% в России, 19% в Европе).

В числе сложностей, с которыми сталкиваются современные малые и средние компании, российские предприниматели обозначили доход ниже ожидаемого (44%), турбулентность на рынке (26%), стресс (22%), конкуренцию с крупными компаниями (18%). При этом, камнем преткновения в борьбе за долю рынка респонденты называют недостаток современных технологий и инвестиций в них, которыми располагают крупные игроки (18%).

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