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Эксперт: турецкие инвесторы и строительные компании готовы работать в Крыму

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:36 UTC+3 ЯЛТА /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
В рамках межгосударственных договоренностей уже создан российско-турецкий инвестиционный фонд, который поспособствует решению проблем в сотрудничестве двух стран
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ЯЛТА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Крым представляет интерес для турецких инвесторов и строительных компаний, они готовы работать в регионе. Такое мнение высказал на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) член совета директоров фонда стратегических социальных исследований "Мармара групп" (Marmara Grubu Vakfi), экс-депутат турецкого парламента Шамиль Айрым.

"После кризиса, который был пережит в наших отношениях, мы видим Крым как выгодный регион для инвестирования и надеемся, что наши инвесторы и строительные компании придут в Крым. Я уверен, что турецкие подрядчики, воспользовавшись поддержкой, которую оказывают крымские власти и федеральное правительство будут вести здесь строительную деятельность", - сказал он.

По мнению эксперта, Россия для Турции является стратегическим партнером. Он напомнил, что в рамках межгосударственных договоренностей уже создан российско-турецкий инвестиционный фонд, который будет использоваться в случае возникновения проблем в инвестиционном сотрудничестве двух стран. "Когда будут реализованы все договоренности о сотрудничестве, это, конечно, окажет положительное воздействие и на Крым", - отметил Айрым.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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ЯМЭФ Ялтинский экономический форум – 2017
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