В рамках СЭЗ в Крыму реализуют 200 строительных проектов на 15 млрд рублей

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Порядка 200 строительных проектов с общей суммой инвестиций в 15 млрд руб. реализуется на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму, сообщил на III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин. Свое заявление он сделал в рамках секции, посвященной развитию строительной отрасли.

"У Крыма амбициозные задачи в плане развития отрасли строительства, которая должна стать взрывной точкой роста, причем роста в геометрической прогрессии. Так, в рамках СЭЗ в Крыму зарегистрировано более 800 проектов, из них около 200 проектов касаются коммерческого строительства на сумму более 15 млрд руб.", - сообщил он.

Нахлупин также отметил рост объема выполненных строительных работ на полуострове. "В жилищном строительстве за 2015 год было построено 252 тыс. кв. м. (недвижимости - прим. ТАСС), а в 2016 году - 285 тыс. кв. м. Рост составил более 13%. Если в 2016 году у нас работало 170 строительных компаний, то уже в I квартале 2017 года у нас работает более 250 строительных компаний", - сказал он.

Вице-премьер отметил также, что в Крыму показатели обеспеченности жильем на одного человека ниже, чем в среднем по России - 16,5 кв. м., тогда как по РФ - 23,2 кв. м.

СЭЗ в Крыму

Ранее сообщалось, что количество участников СЭЗ в Крыму возросло до 870, тогда как на 1 января 2017 года их количество составляло 737. В общей сложности инвесторы намерены вложить 80 млрд руб. В 2015-2016 годах привлечено 17 млрд руб. инвестиций, создано 9,5 тыс. новых рабочих мест.

Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога - на три года, понижает тарифы страховых взносов. При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова.

О форуме

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на ЯМЭФ-2016 был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС.