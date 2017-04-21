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ВЭБ готов инвестировать в добычу редкоземельных металлов в Сибири

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
По словам зампреда банка, помимо ресурсной базы Сибирь имеет большие перспективы в развитии науки
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© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) готов развивать направление добычи редкоземельных металлов и других элементов, которые являются основой для высокотехнологичных производств. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме заместитель председателя банка Петр Золотарев.

"Сибирь - это источник природных ресурсов, и не только нефти и газа, но и тех, которые необходимы для отрасли передовых технологий. Это редкоземельные металлы и другие элементы. Без богатств Сибири мы эти технологии не освоим, и ВЭБ готов развивать это направление", - сказал Золотарев.

По словам зампреда ВЭБа, помимо ресурсной базы Сибирь имеет большие перспективы в развитии науки - Сибирское отделение РАН, Северный федеральный университет, университеты Иркутска. "Мы видим у региона огромный потенциал в научной сфере, создании и развитии высокотехнологичных производств", - добавил он.

Всего на территории Сибирского федерального округа при поддержке Внешэкономбанка реализуется 12 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей. В их числе только на территории Красноярского края строительство Богучанской ГЭС, лесопромышленного комплекса, Богучанского алюминиевого завода.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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