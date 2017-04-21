ВЭБ готов инвестировать в добычу редкоземельных металлов в Сибири

"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале футбольной Лиги чемпионовСпорт 21 апреля, 13:19
Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.Транспорт 21 апреля, 13:13
Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмыСпорт 21 апреля, 13:03
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в МосквуТранспорт 21 апреля, 12:51
Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" именаОбщество 21 апреля, 12:45
Анатолий Бибилов. БиографияБиографии и справки 21 апреля, 12:45
ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"Новости агентства 21 апреля, 12:43
Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМСпорт 21 апреля, 12:37
ВЭБ готов инвестировать в добычу редкоземельных металлов в СибириЭкономика и бизнес 21 апреля, 12:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) готов развивать направление добычи редкоземельных металлов и других элементов, которые являются основой для высокотехнологичных производств. Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме заместитель председателя банка Петр Золотарев.
"Сибирь - это источник природных ресурсов, и не только нефти и газа, но и тех, которые необходимы для отрасли передовых технологий. Это редкоземельные металлы и другие элементы. Без богатств Сибири мы эти технологии не освоим, и ВЭБ готов развивать это направление", - сказал Золотарев.
По словам зампреда ВЭБа, помимо ресурсной базы Сибирь имеет большие перспективы в развитии науки - Сибирское отделение РАН, Северный федеральный университет, университеты Иркутска. "Мы видим у региона огромный потенциал в научной сфере, создании и развитии высокотехнологичных производств", - добавил он.
Всего на территории Сибирского федерального округа при поддержке Внешэкономбанка реализуется 12 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 500 млрд рублей. В их числе только на территории Красноярского края строительство Богучанской ГЭС, лесопромышленного комплекса, Богучанского алюминиевого завода.
Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.