В РФ разрешат не оплачивать коммуналку, если УК не разместит сведения в инфосистеме ЖКХ

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянам с 2018 года разрешат на законных основаниях не оплачивать коммунальные услуги в том случае, если их управляющая компания не разместила необходимую информацию в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Евраев.

"Если с 1 января 2018 года информация не размещена в ГИС ЖКХ, человек получает право не платить за услуги до тех пор, пока эта информация не будет размещена в системе. Мы вводим экономическую мотивацию - нет информации, нет денег", - сказал Евраев.

Кроме того, по его словам, если компания не разместит данные в системе, ее привлекут к административной ответственности. В первый раз за несвоевременное предоставление информации виновным будет выдано предупреждение, а в дальнейшем предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей для управляющих компаний и 200 тыс. рублей - для ресурсоснабжающих организаций.

Электронная информационная система ГИС ЖКХ создается Минкомсвязи совместно с Минстроем РФ для мониторинга состояния расчетом между участниками сферы ЖКХ, а также получения информации об объектах жилого фонда и связанных с ними программах в режиме реального времени. Она также предоставит возможность оплачивать коммунальные услуги и формировать реестр управляющих компаний.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.