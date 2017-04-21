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Глава МЭР назвал внедрение онлайн-касс "гигантской структурной реформой" в системе учета

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:32 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Появление такого массива информации делает все открытым и понятным, отметил Максим Орешкин
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Переход на контрольно-кассовую технику нового образца, которая в онлайн-режиме передает информацию обо всех платежах в налоговые органы, является гигантской структурной реформой для российской экономики и, в частности, системы учета, так как эти данные будут учитываться Росстатом. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"То, что происходит сейчас с точки зрения внедрения новой контрольно-кассовой техники, - это гигантская структурная реформа для российской экономики, большой переломный момент, потому что появление такого массива информации делает все открытым и понятным", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Росстат должен будет оформлять эти данные в обезличенном формате с полным соблюдением всех налоговых тайн для понимания общей ситуации.

По словам Орешкина, предстоит наладить связь между Росстатом и налоговой службой, что в свою очередь является одним из главных изменений статистического ведомства, которое в начале апреля перешло в ведение Минэкономразвития.

С 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели в сфере торговли должны использовать онлайн- кассы. Онлайн-кассы с фискальным накопителем передают информацию обо всех платежах в Федеральную налоговую службу (ФНС) через операторов фискальных данных.

При этом кассовые аппараты старого образца не оказались вне закона. Работать с ними можно будет до 1 июля 2017 года (индивидуальным предпринимателям с патентной системой налогообложения - до 1 июля 2018 года), но зарегистрировать кассовый аппарат старого образца с 1 февраля 2017 года уже нельзя, теперь возможна лишь регистрация онлайн-касс.

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Красноярский экономический форум – 2017
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