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Аукцион на Эргинское месторождение может быть объявлен в мае

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:20 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Ранее планировалось, что заявки на аукцион будут приниматься до 12 мая, подведение итогов предполагалось 7 июня
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе может быть объявлен в мае, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской на Ялтинском международном экономическом форуме.

"Мы внесли позавчера это распоряжение. Работа (по его утверждению - прим. ТАСС) будет идти в течение семи-десяти дней. Это минимальное изменение в действующее распоряжение, которое было издано в прошлом году. И после этого Роснедра объявляют аукцион, и в течение 40 дней по нему будет решение", - сказал Донской.

Ранее Донской сообщал, что стартовый платеж аукциона на Эргинское нефтяное месторождение увеличен до 7,434 млрд рублей. Ранее планировалось, что заявки на аукцион будут приниматься до 12 мая, подведение итогов предполагалось 7 июня.

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение 6 апреля был отменен так же внезапно, как был объявлен 27 марта - без видимых на то причин. Донской и глава Роснедр Евгений Киселев говорили, что это было связано с техническими ошибками в документации - в утвержденном ранее премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым плане проведения торгов указаны другой год проведения аукциона и стартовый платеж в 5,35 млрд рублей, который позже был актуализирован и увеличен на 1,75 млрд рублей.

Об интересе к аукциону заявляли "Роснефть", Газпром нефть" и "Лукойл", Независимая нефтегазовая компания.

Эргинское нефтяное месторождение в ХМАО является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т.

Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

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