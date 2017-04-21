МЭР: Россия продолжает поставлять ежемесячно около 1 млн тонн угля на Украину

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия продолжает поставлять около 1 млн тонн угля в Украину ежемесячно. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития Сергей Назаров в кулуарах III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Мы ежемесячно поставляем около 1 млн тонн угля в Украину. Правда, мы поставляем туда марки угля коксующегося, энергетический уголь не поставляли. Не поставляли по той простой причине, чтобы украинские коллеги собирали уголь со своих же территорий, которые они слабо контролируют или не контролируют", - сказал он.

Назаров добавил, что речь о поставках угля из провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в Россию не идет, этот уголь поставлялся на Украину, а также на экспорт в третьи страны. "У нас ситуация сейчас с этими республиками непризнанными несколько изменилась, так как Украина заблокировала поставки, поэтому соответственно они переориентируют поставки в третьи страны. У РФ в нем (этом угле - прим. ТАСС) нет потребности", - отметил он.

Замминистра напомнил, что Украина ставит перед собой цель везти уголь из Австралии и Южной Африки. "С точки зрения рынка угля, он достаточно глобальный, говорить о том, что некуда реализовывать уголь, нельзя, просто потребуется время для переориентации поставок угля", - подчеркнул Назаров.

Позиция Украины

В апреле Министерство энергетики и угольной промышленности Украины подало в правительство страны документы о запрете импорта угля из России. Как сообщил глава ведомства Игорь Насалик, на данный момент Украина рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США.

Подготовку соответствующего документа ведомство анонсировало марте. По данным Насалика, якобы существует "теневая схема", по которой уголь с неподконтрольных территорий Донбасса будет направляться на обогатительные фабрики Ростовской области, а затем по более высокой цене предлагаться Украине.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион назвал возможный импорт угля из РФ неприемлемым "с патриотической точки зрения". Он признал, что у Киева есть лишь несколько вариантов закупки угля за рубежом - в США, ЮАР или России, отметив, что "завозить энергетический уголь из США довольно непросто и проблематично". В этой связи вице-премьер уточнял, что оформление одной партии угля из ЮАР занимает до двух месяцев, при этом стоимость антрацитовой группы угля "на мировых хабах" в настоящее время составляет около $100 за тонну при $56 за тонну из Донбасса.

III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.