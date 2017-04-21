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"Деловая Россия" будет сотрудничать с Ассоциацией производителей и потребителей алюминия

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:37 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Соглашение между организациями подписано в рамках Красноярского экономического форума
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" будет сотрудничать с Ассоциацией "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия". Соответствующее соглашение было подписано в рамках Красноярского экономического форума между президентом организации Алексеем Репиком и сопредседателем Ассоциации Ириной Казовской.

"Для нас это соглашение очень важно. <...> Если говорить о планах, то нам очень важно общение с Деловой Россией, поэтому мы надеемся на очень активное взаимодействие и поиск таких точек, где мы сможем эффективнее работать и развивать перерабатывающую отрасль", - отметила Казовская.

Как подчеркнул в свою очередь Репик, в свое время алюминиевая промышленность, в том числе крупнейшие компании помогли российской экономике стать заметным мировым игроком. "И этот период был очень важным и для создания системы компаний вокруг крупнейших производителей алюминия. <...> Очень важно, чтобы это слияние, синергия между компаниями добывающими, перерабатывающими и уже использующими продукты переработки реализовывалось на 100%, поэтому соглашение должно дать много хороших новостей российским компаниям", - добавил он.

В рамках форума также было подписано еще одно соглашение о взаимодействии между Ассоциацией и Федеральной службой по аккредитации. "Наша цель - навести порядок на рынке алюминиевой продукции, ее сертификации <...> мы поняли, что на рынке очень много продукции несоответствующего качества, мы пришли к выводу, что сертификаты выдаются часто без основания, без проведения испытаний. <...> Мы надеемся после алюминиевых колес начать работать над остальной продукцией", - уточнила Казовская.

Руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев добавил, что в дальнейшем возможна работа и в других направлениях промышленности. "На мой взгляд, к концу года точно ситуацию здесь исправим, и у нас в этой сфере будет порядок. Понятно, что есть ряд проблем, связанный с качеством сертификации и с качеством испытаний: предприниматели делают все для того, чтобы как можно быстрее получить эти сертификаты, дешевые товары выдать за качественные. Мы попытаемся мониторить ситуацию таким образом, чтобы чистить рынок", - отметил он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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