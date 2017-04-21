Эксперты: российскому экспорту помогут рост качества и локализация производств за рубежом

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Успех российских товаров на зарубежных рынках в ближайшее время будет зависеть от роста их качества и возможности локализации производств в странах-импортерах. Такое общее мнение высказали участники сессии "Сделано в России: от импортозамещения к экспорту" на Красноярском экономическом форуме.

Участники дискуссии выделили из собственного опыта основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры, и наметили пути их решения.

В условиях жесткой конкуренции

Российским товарам приходится пробиваться на зарубежные рынки в условиях жесткой конкуренции, которая будет только нарастать, считает директор по сбыту в России и странах СНГ "Русала" Роман Андрюшин.

"Мы успешны в экспорте сырья, полуфабрикатов, но нам очень сложно конкурировать по сектору готовой продукции. Для этого мы должны предоставить продукт, который конкурирует и с местными производителями, и производителями из других стран. Поэтому необходимо добиваться качества, инвестируя во внедрение производственных систем, персонал, производственные практики, сертификацию", - подчеркивает представитель алюминиевой компании.

О необходимости сертификации российского продукта говорил и другой участник - директор группы компаний "Титан"(Омская область) Михаил Сутягинский. Эта компания поставляет полимеры, каучук, продукцию органического синтеза, латекс в 22 страны мира. По его словам, в целом ряде производств российский продукт по-прежнему делается из импортных компонентов, это происходит из-за того, что российские компоненты не соответствуют стандартам качества. "Мы должны сделать качественное базовое сырье у себя, чтобы дать возможность другим производствам (в России - прим. ТАСС) развиваться", - подчеркивает Сутягинский.

Преимущество на внешних рынках должна дать частичная локализация производств в странах, в которые российские компании намерены продавать свою продукцию. "Все хотят локализовать свое производство, и часто мы проигрываем не потому, что хуже качество, а просто потому, что приходит крупное предприятие, которое локализует производство на этой территории, получая субсидии и льготы, закрывая для экспортеров рынки для всех типов производимой им продукции. Для нас такой рынок становится закрытым или полузакрытым. В этой связи нам надо создавать более тесные кооперации и выходить с комплексным продуктом, и какую-то часть производства локализовывать на территории тех стран, где мы собираемся продавать", - отметил Константин Носов, гендиректор АО "Ангстрем", крупного производителя электроники.

Что в приоритете - экспорт или импортозамещение?

Участники дискуссии разошлись во мнениях по поводу возможностей внутреннего рынка для дальнейшего развития производств. "Я вижу повышение возможности роста российской экономики в среде экспорта, поскольку импортозамещение, как инструмент уже отыгранный, позволяет выигрывать только на местном рынке, который все еще сжимается и ограничен. Надо переходить к конкурентным преимуществам, которые будут ценны на международных рынках. Это качество, низкие затраты и эффект опыта", - подчеркивает Роман Андрюшин из "Русала".

Однако другие участники сессии не согласились с такой позицией. Константин Носов считает, что внутренний рынок дает возможность наладить производство и отработать технологии перед выходом на рынки внешние. "Нужно думать и искать инструменты, в том числе сертификации, что позволит наш конкурентоспособный продукт сначала продавать в нашей стране, а затем его продвигать на зарубежные рынки путем частичной локализации производства. Это даст нам существенный толчок для развития", - подчеркивает директор АО "Ангстрем".

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.