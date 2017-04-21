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ЦБ РФ снизил курс доллара и евро на 22-24 апреля

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 23,50 копейки
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 22-24 апреля официальный курс доллара на уровне 56,2307 рубля, что на 18,58 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 29,52 копейки, до 60,3187 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 23,50 копейки, до 58,0703 рубля.

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