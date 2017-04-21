Строительство крупного тепличного комплекса в Красноярском крае начнется в 2017 году

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Строительство тепличного комплекса в Шарыповском районе Красноярского края начнется в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил генеральный директор ООО "Агропромышленный парк "Сибирь" Александр Токарев.
"Рассчитываем, что в этом году, инвестор проекта компания АПХ "Эко-культура" начнет строительство, и к концу следующего года комплекс будет запущен в работу", - сказал он.
По словам Токарева, объем инвестиций в проект составляет 9,2 млрд рублей. Мощность тепличного комплекса составит 22 тыс. тонн овощей в год, площадь - 30 га. Теплоэнергия и СО2 для нужд предприятия будет поставляться на льготных условиях Березовской ГРЭС.
Токарев отметил, что первоначально у проекта был другой инвестор, но в прошлом году инвестор продал свой бизнес в России, и вышел из проекта. Он не назвал компанию, которая планировала инвестировать в данный проект, при этом ранее сообщалось, что строительство комплекса должна была вести компания "Парус агро групп".
Агропромышленный парк "Сибирь" - 100% дочерняя структура ПАО "Юнипро", энергетической компании, владеющей пятью тепловыми электростанциями в России: Сургутской ГРЭС-2, Березовской ГРЭС, Шатурской ГРЭС, Смоленской ГРЭС, Яйвинской ГРЭС. Агропромышленный парк создан для привлечения инвесторов в энергоемкие проекты в сельском хозяйстве. Компания занимается созданием теплоэнергетической инфраструктуры для агропроизводителей.
Агрохолдинг АПХ "ЭКО-культура" владеет двумя тепличными комплексами в Ставропольском крае и распределительными центрами в Москве и Ставрополье. В планах компании строительство девяти тепличных комплексов в России.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.