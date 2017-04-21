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Козак: первоочередные задачи интеграции Крыма в состав России решены

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:51 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Вице-премьер РФ отметил, что в регионе налажена система предоставления льгот и социальной поддержки, введены российские стандарты оказания медпомощи и образования
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Республика Крым успешно прошла процесс интеграции в состав России, решив базовые вопросы присоединения региона. Об этом в ходе пленарного заседания Ялтинского международного экономического форума заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"За прошедшие три года проделана колоссальная работа по интеграции Крымского региона в социально-экономическое и правовое пространство РФ. В регионе успешно решены первоочередные задачи по формированию структуры государственного муниципального управления, финансово-экономического и социального администрирования", - сказал вице-премьер.

Козак отметил, что в регионе налажена система предоставления льгот и социальной поддержки, введены российские стандарты оказания медпомощи и образования, проводится планомерная работа по достижению среднероссийских показателей по зарплате.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Ялтинский международный экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Темы
Ситуация в Крыму Ялтинский экономический форум – 2017
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