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Кириенко отметил высокий уровень подготовки ряда инвестпроектов на ЯМЭФ

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:52 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Первый замглавы администрации президента заявил, что нацеленность инвесторов, энтузиазм и проработанность многих проектов вызывает уважение и оптимизм
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко обратил внимание на высокий уровень подготовки некоторых инвестиционных проектов, которые были представлены на III Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"С инвесторами, с которыми у нас была возможность коротко пообщаться при проходе выставки (инвестпроектов - прим. ТАСС), их нацеленность, энтузиазм и проработанность многих проектов вызывает большое уважение и высокий оптимизм", - сказал Кириенко на пленарном заседании ЯМЭФ.

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В числе крупнейших инвестпроектов, представленных в рамках форума, строительство двух микрорайонов в Симферополе, завода по производству стеклотары в Керчи, энергоопреснительного комплекса в Красноперекопске, а также проекты по созданию индустриальных парков на территории полуострова.

"Главная задача государства - это создать инфраструктурные и логистические условия, а основные инвестиции - это, конечно, задача частных инвесторов, для которых мы должны создать всемерные условия", - добавил Кириенко.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
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Кириенко, Сергей Владиленович
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