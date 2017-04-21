Катарская компания намерена построить в Ялте гостиничный комплекс за $100 млн

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Катарская компания Premium Construction намерена построить в Ялте крупный гостиничный комплекс с общей суммой инвестиций до $100 млн. Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщила пресс-служба форума.

Подписи под документом поставили управляющий партнер компании Premium Construction Аль Саади Нассри, директор государственно автономного учреждения "Деловой и культурный центр Республики Крым" Ярослав Иванченко и глава городской администрации Ялты Андрей Ростенко.

"Аль Саади Нассри изъявил желание реализовать здесь крупный инвестиционный проект - строительство крупного гостиничного комплекса с конгресс-холлом. Общая сумма инвестиций - до $100 млн. Реализация такого проекта не только создаст рабочие места, но и улучшит туристическую инфраструктуру региона, создаст условия для проведения крупных международных деловых мероприятий", - приводит пресс-служба слова Ростенко.

Для строительства комплекса власти Ялты планируют выделить земельный участок в береговой зоне площадью от 5 до 19 га.

III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.