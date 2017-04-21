Агропромышленный парк "Сибирь" собирается запустить крупный зерноперерабатывающий комплекс

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Зерноперерабатывающий комплекс мощностью в 250 тыс. тонн зерна в год должен заработать в 2020 году в Агропромышленном парке "Сибирь" в Красноярском крае. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума гендиректор парка "Сибирь" Александр Токарев.

"Сейчас мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Планируем в 2017 году определиться со стратегическим инвестором и в 2018-2019 году вести строительство, чтобы в 2020 году запустить проект в эксплуатацию", - сказал Токарев.

Объем инвестиций оценивается в 12,3 млрд рублей. Комплекс сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн зерна в год для получения прежде всего лизина. По словам Токарева, зерно для комплекса будет поставляться местными производителями.

Токарев сообщил, что компания также прорабатывает вопрос создания производства охлажденного мяса бройлеров, этот агрокомплекс может появиться в 2021 году.

Агропромышленный парк "Сибирь" расположен в Шарыповском районе Красноярского края и является дочерней структурой ПАО "Юнипро" (принадлежит ему на 100%) - энергетической компании, владеющей пятью тепловыми электростанциями в России: Сургутской ГРЭС-2, Березовской ГРЭС, Шатурской ГРЭС, Смоленской ГРЭС, Яйвинской ГРЭС. Агропромышленный парк создан для привлечения инвесторов в энергоемкие проекты в сельском хозяйстве. Компания занимается созданием теплоэнергетической инфраструктуры для агропроизводителей.

Красноярский экономический форум открылся вчера и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.