Крым может стать полигоном для проверки технологий "цифровой экономики"

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президента РФ по правам предпринимателей Борис Титов считает, что Крым может стать полигоном для отработки технологий "цифровой экономики".

"Цифровая экономика для нас такая тема, которой мы очень глубоко занимаемся и в теоретическом плане, и в практическом, - это будущее, особенно для Крыма. Я считаю, что в Крыму можно это развивать очень серьезно и (Крым может - прим. ТАСС) стать таким базовым полигоном в развитии технологии цифровой экономики", - сказал Титов.

Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития своей цифровой экономики. Глава государства Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию поручил до 1 июня 2017 года подготовить программу мер для развития цифровой экономики в РФ. По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича под термином "цифровая экономика" следует понимать "цифровизацию основных сторон жизни, экономики, общества с целью улучшения качества, повышения конкурентоспособности".

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.