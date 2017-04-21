Эксперты: экономический потенциал Сибири заключается в науке и географии

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Сибирь - стратегическая территория для России, так как имеет большой научный потенциал и уникальное географическое положение между Европой и Азией. Перспективы развития экономики региона обсуждали в пятницу представители власти и эксперты в ходе дискуссии "Сибирь - опора нового этапа экономического роста России" в рамках Красноярского экономического форума.

Особенный макрорегион

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло обозначил перспективы развития субъектов как единого макрорегиона в связи с принятыми в начале года основами регионального развития до 2025 года, которые подписал президент.

"У СФО есть огромный потенциал в науке, образовании, промышленности, и это макрорегион, нельзя рассматривать отдельное развитие территорий, которые экономически связаны. Мы провели анализ состояния, статистического планирования регионов СФО. Есть госпрограммы для округа, программы естественных монополий, есть региональные программы - они могут пересекаться, а могут нет. Оценки эффективности каждой программы мы дать не можем, потому что они составлялись и реализуются отдельно друг от друга", - сказал он.

По мнению губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, нельзя механистически подходить к объединению территорий, так как у каждого региона есть своя особенность, и предложил кандидатуру на роль администратора макрорегиона.

"Каждый регион сформировал свое видение развития. Появился инновационный Томск, реиндустриализация в Новосибирской области. Субъекты знают, что может формировать потенциал, и имеют интеграционную связь, не стоит административно навязать объединение. Ассоциация "Сибирское соглашение" могла бы взять начало координации, усиливающей потенциал - начать с малого", - отметил глава региона.

Технологии, кадры, туризм

Генеральный директор "Русал" Владислав Соловьев считает, что у Сибири есть четкие направления развития и недостатки, которые можно превратить в достоинства.

"В плане развития источников чистой электроэнергии Сибирь может дать фору любому региону, и вся инвестиционная активность должна быть приложена в эту сферу. Научный потенциал до конца не раскрыт, но есть крупные научные центры и перспективы обрабатывающего производства, например, Красноярская долина. Регион также имеет огромный потенциал в плане развития туризма - Байкал, Ангара и т. д. Существенные расстояния - конкурентный недостаток, но мы находимся на пересечении путей между Востоком и Европой, и это надо использовать", - сказал Соловьев.

Сибирь - это хаб

Красноярский аэропорт Емельяново имеет большие перспективы с точки зрения развития транзитного потенциала Сибири. По мнению управляющего директора авиабизнеса промышленной группы "Базовый элемент" Алексея Васильченко, ориентированность на клиентов, комплексный подход помогут аэропорту стать конкурентоспособным международным хабом.

"Географически Восточная Сибирь находится по центру, ежегодно над нами пролетает более 4,5 млн тонн грузов, но мы не участвуем в этом транзите, так как Анкоридж, Дубай, Сингапур пока что более привлекательны. Мы должны понимать, кто наши клиенты вне региона, и предлагать им более качественные услуги, используя комплексный подход. Хороший пример развития аэропорта Емельяново - проект строительства участка железной дороги, ведущей к аэропорту, которая позволит развивать экономику, приведет к спросу на жилье рядом", - подчеркнул Васильченко.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.