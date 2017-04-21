Российские производители смогут продавать мясо птицы жителям КНР на Alibaba

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российское мясо птицы, переговоры о допуске которого на китайский рынок сейчас идут, в случае успешного завершения таких переговоров может быть представлено на электронном павильоне РФ на базе китайского продавца Tmall Global (предлагает товары различных поставщиков и входит в Alibaba Group). Об этом рассказал ТАСС руководитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

РЭЦ и Alibaba Group открыли российскую торговую площадку на базе Tmall Global 5 сентября 2016 года.

Сейчас на сайте представлены овсяные хлопья, шоколад и печенье "Аленка", детские соки "Фрутоняня", подсолнечное масло, детские предметы гигиены марки "Ушастый нянь" и ряд других товаров.

В ходе пресс-конференции в ТАСС было объявлено, что за первые 4 месяца работы онлайн-павильона на Tmall Global было продано более 200 тыс. единиц товаров.

По словам Фрадкова, РЭЦ работает над расширением ассортимента, представленного на площадке. Он пояснил ТАСС, что одним из новых товаров, которые могут быть представлены на российском павильоне на Tmall Global, может стать мясо птицы.

"Такие товары, которые требуют допуска на рынок. По мере договоренности с Китаем по мясу птицы есть перспективы. По говядине, наверное, меньше", - сказал Фрадков.

Развитие логистики

Однако для поставок российского мяса птицы на рынок Китая нужно обеспечить также условия в сфере логистики, пояснил глава РЭЦ.

Он напомнил, что в начале апреля РЖД и РЭЦ организовали первую отправку контейнеров с несырьевой продукцией из Ворсино (Калужская область) в Китай. Такой способ доставки сопоставим по цене с доставкой по морю, и при этом значительно быстрее, пояснил он.

"Следующий этап - мы должны договориться по "рефам" (вагоны-холодильники - прим. ТАСС)", - отметил Фрадков, пояснив, что такие вагоны позволят поставлять в Китай из России, в том числе, мясо птицы и мороженое.

"Мы беседуем с РЖД, но там свое регулирование, свой тариф", - добавил он.

Переговоры по мясу с Китаем

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщал, что переговоры по допуску российского мяса, включая мясо птицы и свинину, на рынок Китая находятся в самой активной фазе. При этом быстрее всего двигается переговорный процесс по мясу птицы.

Китайские специалисты должны проверить российских производителей этого вида мяса. Кроме того, необходимо взаимно согласовать протокол об условиях поставок мяса птицы в КНР.

Замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев позднее заявлял, что Россия предложила Китаю поставлять мясо из российских регионов, благополучных по заболеваниям животных, включая африканскую чуму свиней (АЧС). Консультации по этому вопросу продолжаются, отмечал он.

По словам Груздева, Россия настроена на благополучное завершение переговоров. Однако в силу того, что у китайской стороны есть опасения по поводу контроля над распространением болезней животных в РФ, процесс двигается не так быстро, как хотелось бы, но работа ведется в ежедневном режиме, отмечал он.