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Власти Крыма: мощности предприятий по переработке винограда задействованы на четверть

Экономика и бизнес
21 апреля, 13:32 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
По словам министра сельского хозяйства Крыма, в регионе есть широкие перспективы для развития виноделия на уже имеющихся ресурсах
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Мощности винодельческих предприятий Крыма по переработке винограда задействованы лишь на четверть, сообщается в материалах Минсельхоза республики, представленных на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

"Мощности крымских винодельческих предприятий позволяют разлить 40 млн декалитров винодельческой продукции в год и держать на выдержке единовременно 38,2 млн декалитров. При этом общие мощности по переработке винограда на сегодняшний день задействованы лишь на 25%", - приводятся в материалах слова министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

Он отметил, что у Крыма есть широкие перспективы для развития виноделия на уже имеющихся ресурсах. По данным Минсельхоза региона, в 2016 году Крым увеличил объемы производства коньяка на 42%, а вина - на 8%. Удельный вес виноделия в структуре пищевой промышленности составляет около 46%.

Крым - крупный винодельческий регион РФ, в настоящее время площадь виноградников в республике достигает 18,5 тыс. га, из которых 16,3 тыс. га - плодоносящие, что на 19% больше, чем в 2015 году.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд руб. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

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