Росгеологию привлекут к работам на БЦБК без проведения конкурса

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Росгеология будет привлечена к рекультивации отходов на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) без проведения конкурса, через механизм единственного поставщика. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в кулуарах Красноярского экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По словам главы региона, это даст возможность избежать длительной процедуры по выбору подрядчика и начать важные с точки зрения экологии работы предстоящим летом.

"Мы не хотели бы тратить летнее время, когда можно эффективно заниматься утилизацией, на проведение конкурсов. Поэтому сейчас решаем этот вопрос путем привлечения единственного поставщика через ФЗ-44, - сказал он. - Институты Росгеологии занимаются сейчас актуализацией проекта (по рекультивации шлам-лигнина - прим. ТАСС). Они взяли более 500 кг проб из разных карт для этих работ".

Министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков пояснил ТАСС, что решение о привлечении Росгеологии в качестве подрядчика для работ на картах-накопителях БЦБК было принято в Минприроде РФ. "Росгеология обладает для этого необходимой инфраструктурой и опытом расчистки завалов в арктической зоне", - напомнил он. Для того, чтобы госкорпорации смогла приступить к опытно-промышленным работам на промплощадке БЦБК без проведения конкурса, необходимы указ президента или постановление правительства РФ, пояснил он.

БЦБК был введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября 2013 года здесь прекращена варка целлюлозы.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.