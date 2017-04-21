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Росгеологию привлекут к работам на БЦБК без проведения конкурса

Экономика и бизнес
21 апреля, 13:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
По словам губернатора Иркутской области, это даст возможность избежать длительной процедуры по выбору подрядчика и начать важные с точки зрения экологии работы предстоящим летом
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Росгеология будет привлечена к рекультивации отходов на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) без проведения конкурса, через механизм единственного поставщика. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в кулуарах Красноярского экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По словам главы региона, это даст возможность избежать длительной процедуры по выбору подрядчика и начать важные с точки зрения экологии работы предстоящим летом.

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"Мы не хотели бы тратить летнее время, когда можно эффективно заниматься утилизацией, на проведение конкурсов. Поэтому сейчас решаем этот вопрос путем привлечения единственного поставщика через ФЗ-44, - сказал он. - Институты Росгеологии занимаются сейчас актуализацией проекта (по рекультивации шлам-лигнина - прим. ТАСС). Они взяли более 500 кг проб из разных карт для этих работ".

Министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков пояснил ТАСС, что решение о привлечении Росгеологии в качестве подрядчика для работ на картах-накопителях БЦБК было принято в Минприроде РФ. "Росгеология обладает для этого необходимой инфраструктурой и опытом расчистки завалов в арктической зоне", - напомнил он. Для того, чтобы госкорпорации смогла приступить к опытно-промышленным работам на промплощадке БЦБК без проведения конкурса, необходимы указ президента или постановление правительства РФ, пояснил он.

БЦБК был введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября 2013 года здесь прекращена варка целлюлозы.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025 гг.". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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