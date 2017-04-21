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Клепач: пролонгация соглашения о сокращении добычи нефти была бы выгодной для России

Экономика и бизнес
21 апреля, 13:45 UTC+3 КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
При этом зампред ВЭБ не ожидает снижения цен на нефть до конца года
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Пролонгация соглашения стран ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, не входящих в организацию, о сокращении нефтедобычи была бы выгодной для России. Такое мнение выразил ТАСС заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Для нас, конечно, было бы выгоднее, чтобы его (соглашение) продлили. Но не думаю, что его продлят", - сказал он.

При этом Клепач не ожидает снижения цен на нефть до конца года.

Очередная конференция ОПЕК, на которой планируется обсудить вопрос о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти на полгода, состоится 25 мая в Вене. Накануне министерский комитет по мониторингу за нефтедобычей с участием министра энергетики РФ Александра Новака в заключительный раз оценит ход исполнения договоренностей.

Глава Минэнерго России пока воздерживается и не озвучивает позицию РФ по пролонгации сокращения. Однако некоторые страны ОПЕК уже высказали свое мнение. В частности, Саудовская Аравия и Кувейт не исключают, что ОПЕК может потребоваться продление договоренностей для снижения объемов мировых запасов нефти.

ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в организацию, взяли на себя обязательство в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. В частности, Россия сократит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти Красноярский экономический форум – 2017
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