Клепач: пролонгация соглашения о сокращении добычи нефти была бы выгодной для России

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Пролонгация соглашения стран ОПЕК и других стран - экспортеров нефти, не входящих в организацию, о сокращении нефтедобычи была бы выгодной для России. Такое мнение выразил ТАСС заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач в кулуарах Красноярского экономического форума.

"Для нас, конечно, было бы выгоднее, чтобы его (соглашение) продлили. Но не думаю, что его продлят", - сказал он.

При этом Клепач не ожидает снижения цен на нефть до конца года.

Очередная конференция ОПЕК, на которой планируется обсудить вопрос о пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти на полгода, состоится 25 мая в Вене. Накануне министерский комитет по мониторингу за нефтедобычей с участием министра энергетики РФ Александра Новака в заключительный раз оценит ход исполнения договоренностей.

Глава Минэнерго России пока воздерживается и не озвучивает позицию РФ по пролонгации сокращения. Однако некоторые страны ОПЕК уже высказали свое мнение. В частности, Саудовская Аравия и Кувейт не исключают, что ОПЕК может потребоваться продление договоренностей для снижения объемов мировых запасов нефти.

ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в организацию, взяли на себя обязательство в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. В частности, Россия сократит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.