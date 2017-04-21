ВЭБ может отложить продажу Связь-банка и банка "Глобэкс"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) может отложить продажу своих дочерних банков (Связь-банка и банка "Глобэкс"), сохраняя при этом планы конвертировать в бессрочный долг 212 млрд руб., выданных Банком России на их санацию. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил первый заместитель председателя госкорпорации Николай Цехомский.

Он отметил, что ВЭБ не удовлетворен тремя финальными офертами от претендентов на Связь-банк и банк "Глобэкс" и не видит необходимости спешить с их продажей. "Мы, безусловно, хотим их продавать, но за какую-то справедливую цену. Кроме цены, для нас очень важно, чтобы это не повлекло отток ликвидности у банка, дискомфорт менеджмента", - сказал Цехомский.

Приняв новую стратегию в прошлом году, ВЭБ собирался до конца июня продать банки, владение которыми не соответствует его мандату института развития, и конвертировать 212 млрд руб. от ЦБ РФ в бессрочный субординированный долг. Напрямую решение о продаже и конвертация не связаны, и ВЭБ хотел бы в текущем году эти средства конвертировать, чтобы увеличить достаточность капитала на несколько процентных пунктов, добавил Цехомский.

В конце февраля сообщалось, что ВЭБ до 20 марта ожидает финальные предложения по покупке "Глобэкс" и Связь-банка. Согласно стратегии ВЭБ до 2021 года, госкорпорация планирует планирует вывести дочерние Проминвестбанк, Связь-банк и банк "Глобэкс" из состава группы до конца 2018 года.