Эксперт: доля федеральных трансфертов на развитие регионов в РФ составляет около 20%

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Доля федеральных трансфертов в поддержку регионального развития в Российской федерации составляет около 20%, то есть примерно 1/5 региональных расходных обязательств. Об этом сообщил руководитель направления "Пространственное развитие" Центра стратегических разработок Алексей Праздничных.

"Если говорить в целом о доле федеральных трансфертов в поддержку регионального развития, то в целом в РФ эта цифра - 20%, примерно 1/5 региональных расходных обязательств", - сказал он в рамках круглого стола "Новая региональная политика".

Он отметил, что в мире доля необусловленных дотаций для обеспечения выравнивания регионов начинается от 60%, в России эта цифра была выше, но за последние годы доля дотаций начала сокращаться, а доля субсидий и других финансовых инструментов стала увеличиваться, что приводит к дисбалансу. Поэтому, по мнению эксперта, необходимо увеличить долю дотаций на выравнивание общей системы трансферта минимум до 60%, что обеспечит стабильность и устойчивость системы межбюджетных отношений.

Кроме того, уверен Праздничных, в настоящее время количество субсидий, направленных в регионы, велико и даже специалистам трудно разобраться, какие цели ставятся перед этими субсидиями. "Поэтому важно сократить количество субсидий и перейти от контроля за их расходами к контролю за достижениями результатов", - подчеркнул эксперт. При этом необходимо начать переводить часть субсидий в конкурсные механизмы, их количество должно быть значительно сокращено, при этом часть субсидий важно сориентировать на цели социально-экономического развития.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.