Козак: на реализацию ФЦП развития Крыма выделена рекордная среди регионов сумма

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Объем средств, направленных на реализацию федеральной целевой программы (ФПЦ) "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года", является рекордным. Об этом в ходе пленарного заседания Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

"Выделены на реализацию этой программы рекордные суммы. Ни один регион в стране в такие короткие сроки не получал такую сумму - это 769,5 млрд рублей по состоянию на сегодняшний день. Это ключевой инструмент развития, но чрезвычайно важно, чтобы параллельно с реализацией ФЦП синхронно реализовывались планы по вовлечению в хозяйственный оборот государственного муниципального имущества, государственных муниципальных земель", - сказал Козак.

Он также отметил, что приток инвестиций в регион может произойти благодаря усилиям властей, которые должны обеспечить комфортные условия для работы предпринимателей.

"Важно, чтобы параллельно (с реализацией ФЦП - прим. ТАСС) шла работа по созданию приятного инвестиционного климата, чтобы предприниматели чувствовали себя уверенно и понимали, что все писаные правила будут, безусловно, всеми органами власти соблюдаться. Власть не будет участвовать в недобросовестной конкуренции, а будет беспристрастным арбитром в добросовестной конкуренции, защищать законные права и интересы тех, чьи права нарушены", - добавил вице-премьер.

Козак также подчеркнул необходимость четкого выполнения положений ФЦП местными властями.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. После упразднения Минкрыма в середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.