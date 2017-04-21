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Власти Кубани и Крыма планируют наладить регулярное авиасообщение

Экономика и бизнес
21 апреля, 14:07 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Губернатор Краснодарского края также выступил с предложением проработать совместную стратегию развития региона и республики
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края и Республики Крым намерены наладить регулярное авиасообщение между Симферополем и аэропортами Кубани. Об этом сообщает пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова по итогам его встречи с губернатором края Вениамином Кондратьевым, которая прошла в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Очень важно, чтобы из Краснодара в Симферополь летал самолет, также необходима доступность средств передвижения. Из больших городов Краснодарского края, где есть аэропорты, их четыре в регионе, необходимо организовать сообщение с Крымом", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Губернатор отметил, что "очень важно совместно поднимать эту проблему, ее надо решить на федеральном уровне". Помимо этого, Кондратьев выступил с предложением проработать совместную стратегию развития Краснодарского края и Крыма.

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"Она нам позволит решать системно те проблемы, которые стоят перед нашими регионами. Совместная стратегия - это та самая "дорожная карта", по которой мы сможем двигаться, будут двигаться наши министерства, департаменты, управления и бизнес, понимая, чего можно ожидать через год, два, три", - подчеркнул он.

По мнению Аксенова, с вводом в эксплуатацию моста через Керченский пролив контакты и экономическое взаимодействие между Крымом и Краснодарским краем усилятся в несколько раз. "Крым нуждается в продукции Краснодарского края, у вас идет очень много процессов, которым нам можно поучиться, перенять положительные практики", - сказал глава республики.

О соглашении

Ранее сообщалось, что власти Кубани и Крыма в рамках ЯМЭФ подписали протокол соглашения о сотрудничестве на 2017-2019 годы. Руководители регионов договорились о создании единого туристического маршрута и совместном развитии агропромышленного комплекса, в частности винного производства.

III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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