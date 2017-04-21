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Врио главы Бурятии предлагает ввести туристический сбор для отдыхающих на Байкале

Экономика и бизнес
21 апреля, 13:54 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
По словам Алексея Цыденова, в Бурятию на восточное побережье Байкала приезжает около 1 млн неорганизованных туристов в год
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Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов

Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов

© Марк Агнор/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов предложил ввести туристический сбор с отдыхающих на Байкале для сохранения экологической обстановки. Об этом он заявил на Красноярском экономическом форуме.

"Как эксперимент можно ввести туристический, или курортный, сбор: та же уборка территории после гостей, особенно отдыхающих неорганизованно, требует каких-то доходов", - сказал он, выступая на площадке, посвященной теме "Новая региональная политика".

Цыденов напомнил, что в Бурятию на восточное побережье Байкала приезжает около 1 млн туристов в год. "Это, в первую очередь, неорганизованный турист. Приезжают, например, гости из соседней Монголии, которые сами на своих машинах заезжают на берег, отдыхают, собираются и уезжают. Доходов никаких. Только нагрузка на экологию, на местное население. Доходная часть не формируется в принципе, потому что это дикий туризм", - сказал Цыденов.

Ранее на эту тему высказался председатель президиума Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН академик Борис Базаров. По его мнению, конкретные меры по сохранению экологической обстановки на Байкале могут выразиться в туристическом сборе, обустройстве мест для отдыхающих, избавлении от дикого туризма.

Ученый уточнил, что протяженность всего побережья Байкала составляет более 2 тыс. км, в Бурятии же для реализации предлагаемых мер "контроль надо установить на территории всего лишь 200 км".

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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