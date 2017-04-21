Программа по сносу пятиэтажек в Москве будет сдерживать рост цен на жилье в столице

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Программа по сносу пятиэтажек в Москве позволит сдерживать рост цен на жилье в столице. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках III Ялтинского международного экономического форума.

"Работает очень простая формула: чем больше строится в том или ином муниципалитете или субъекте жилья, тем это более положительно сказывается на сдерживании роста цен. Чем больше предложения, тем лояльнее к покупателю относится застройщик. Это безусловный положительный фактор сдерживания роста цен в Москве", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как масштабная программа по сносу пятиэтажек в Москве повлияет на цены на жилье.

О программе

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти уже готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице, 20 апреля он прошел первое чтение. К 19 апреля прошли беседы с жителями пятиэтажек глав управ, итоги подводятся, предстоят встречи с префектами и с мэром.