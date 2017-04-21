ФАС в ближайшее время намерена представить проект национального плана развития конкуренции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время представит проект национального плана конкуренции на отечественном рынке, сообщил замруководителя ведомства Сергей Пузыревский.

"ФАС на данный момент подготовлен проект национального плана конкуренции, который мы в ближайшее время представим президенту Владимиру Путину. Очень надеемся, что национальный план развития конкуренции будет одобрен. Основанием для подготовки этого документа стали наши исследования и анализ экономической ситуации по многим параметрам", - сказал Пузыревский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, ФАС также ежегодно представляет в правительстве РФ доклад о развитии конкуренции и сейчас готовит очередной доклад за 2016 год.

"Тенденции, которые мы выявляем, говорят о том, что в экономике РФ продолжает сохраняться тенденция большого государственного участия. Если в 2003 году доля участия государства в экономике страны была на уровне 35%, то сейчас этот показатель приближается к 70%. Мы практически удвоили госсектор в экономике за это время. Эти показатели не вызывают у ФАС опасения в тех направлениях, где государство себя проявляет даже очень хорошо, но есть отдельные тенденции о том, что, приходя на товарные рынки, государственные унитарные и муниципальные предприятия устраняют там конкуренцию", - сказал замглавы ФАС.

По его мнению, это тревожное явление и оно может привести к монополизации рынков.