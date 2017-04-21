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Минстрой: россияне эмигрируют из крупных городов из-за низкого уровня благоустройства

Экономика и бизнес
21 апреля, 14:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис отметил, что если раньше миграция была в сторону Москвы и Петербурга, то сейчас жители крупных городов покидают территорию России
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Жители крупных российских городов часто уезжают из них, в том числе заграницу, из-за того, что их жизненное пространство некомфортно. Об этом заявил в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

"Лучшие кадры из наших городов уезжают. И если раньше эта миграция была в сторону Москвы и Петербурга, то сейчас они покидают в принципе территорию Российской Федерации. Почему они это делают? Потому что в значительной степени наши города недружелюбны, некомфортны. Мы сохранили индустриальный тип города, именно поэтому из них уезжают", - сказал Чибис.

По его словам, решать проблему нужно комплексом мер. С одной стороны, вкладывать средства в городское благоустройство. С другой, разработать нормативные документы, которые позволят муниципальным властям контролировать состояние объектов благоустройства и иметь полномочия по их охране, например, возможность оштрафовать владельца автомобиля, припарковавшегося на газоне. Сейчас сделать это может только ГИБДД.

Кроме того, отметил Чибис, необходимо выработать логику благоустройства и закрепить ее определенными нормативами. "Сегодня у нас прокладывается тротуар, а выше тротуара прокладывается газон. Первый ливень - весь этот грунт на тротуаре, благое дело завершается катастрофой", - привел он пример.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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