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Дворкович: проект директивы по дивидендам "Роснефти" еще не полностью согласован

Экономика и бизнес
21 апреля, 14:45 дата обновления: 21 апреля, 14:55 UTC+3
Вице-премьер РФ отметил, что проект по дивидендам уже подготовлен
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Проект директивы по дивидендам "Роснефти" подготовлен в правительстве, но еще не полностью согласован. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах КЭФ.

"Проект есть (по дивидендам "Роснефти" - прим. ред.), но он еще не согласован полностью", - заявил чиновник.

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Совет директоров "Роснефти" на заседании 24 апреля обсудит рекомендации по дивидендам по результатам 2016 года и порядок их выплат.

В начале апреля глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что дивиденды по итогам 2016 г. составят 35% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), соответствующее решение уже принято.

Ранее Сечин не исключал, что "Роснефть" может выплатить и промежуточные дивиденды в 2017 г., так как новая дивидендная политика "Роснефти" может начать действовать уже в этом году. В рамках подготовки к приватизации 19,5% доли "Роснефти" и с целью повышения инвестиционной привлекательности компании совет директоров изменил дивидендную политику "Роснефти", увеличив дивиденды до 35% прибыли по МСФО с выплатами два раза в год.

В проекте бюджета РФ, направленном в Госдуму, говорилось, что чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2016 г. может составить 373,8 млрд руб., в 2017 г. - вырасти до 392,3 млрд руб., а в 2018 г. - до 432,3 млрд руб. Согласно документу, государство рассчитывает получать от "Роснефти" по итогам 2016-2018 гг. 50% прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2016 г. по МСФО снизилась на 49% - до 181 млрд руб. на фоне негативной конъюнктуры.

Дивиденды "Роснефти"

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2015 г. в размере 11,75 руб. на акцию, что соответствует 35% от чистой прибыли компании по МСФО за 2015 г. Таким образом, компания выплатила в качестве дивидендов 124,5 млрд руб., что на 43% больше, чем в 2014 г. (87 млрд руб., или 8,21 руб. на акцию).

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Приватизация "Роснефти" Красноярский экономический форум – 2017
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
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