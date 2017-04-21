ФАС предлагает остановить рост числа унитарных предприятий в регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Новые государственные и муниципальные унитарные предприятия должны создаваться только с разрешения антимонопольного органа, чтобы остановить рост их количества на рынках регионов России, считает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский.

По его словам, за последние три года таких предприятий стало почти вдвое больше: в 2013 году их было порядка 13 тысяч, к 2015 году - более 23 тысяч, в 2016-м наблюдался небольшой спад в связи с переходом в другие организационно-правовые формы, которые также контролируются государством.

"Такое количество унитарных предприятий опасно для конкуренции тем, что государство, осуществляя их поддержку, создает неравные стартовые условия для бизнеса, в итоге эти компании остаются единственными на рынке - а это монополизация, поэтому нужно остановить рост ГУПов и МУПов на региональном уровне", - сказал Пузыревский на пресс- конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Замглавы ФАС рассказал, что унитарные предприятия работают в транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере обслуживания населения. "Однако очень много государственных унитарных и муниципальных предприятий, которые специализируются на сдаче в аренду государственного и муниципального имущества. У нас есть прозрачные процедуры, когда государство как собственник может выставлять свое имущество в аренду, но для этого ГУПы и МУПы вряд ли нужны", - отметил Пузыревский.

Необходимо поставить фильтр для создания новых унитарных предприятий, уверен чиновник. "Антимонопольный орган должен давать согласие на их создание, чтобы не допускать монополизации конкурентных рынков", - пояснил он.