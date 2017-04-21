Соблюдение стандарта качества управляющих компаний станет лицензионным требованием

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Соблюдение стандарта качества управляющих компаний (УК), разработанного Минстроем и закрепленного в проекте постановления правительства, станет лицензионным требованием. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"В России планируется ввести стандарт качества сервиса управляющих компаний, соблюдение которого станет лицензионным требованием", - сказал глава Минстроя.

Так, согласно документу, сотрудники управляющей компании должны будут устранять засор за 2 часа, исправлять повреждения внутридомовых сетей - за 30 минут. Каждая УК будет обязана обеспечить круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, добавил министр.

Кроме того, в центрах обслуживания клиентов в управляющих компаниях появятся туалеты, вентиляция, терминалы для оплаты услуг и стенды с доступом к Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) и к сайту УК.

"Конечно, такие центры должны иметь гибкий график работы, чтобы и вечером после работы, и в субботу жители могли прийти решать возникающие вопросы по управлению своим жильем. Цель постановления - дать четкий перечень обязательных требований, которым должна соответствовать каждая управляющая компания, чтобы каждый собственник недвижимости мог получить достойный уровень сервиса", - подчеркнул Мень.

Постановление также обяжет управляющие компании предоставлять подробную информацию о своей работе на вывесках на входе в помещение УК, на досках объявлений во всех подъездах и в центре обслуживания клиентов.

III ЯМЭФ проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимает участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.