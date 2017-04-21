ФЦПФ предлагает оценивать проекты с госинвестициями на предмет возможности ГЧП

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Федеральный центр проектного финансирования (ФЦПФ) предлагает сделать обязательной процедуру оценки проектов с государственными инвестициями на предмет возможности привлечения частных инвестиций "в формате ГЧП (государственно-частного партнерства) или квази-ГЧП". Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ФЦПФ Вячеслав Синюгин, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"На сегодня такой обязательной процедуры, по сути, нет. Есть добровольная процедура, связанная с законом о ГЧП. А как мы видим из опыта ряда стран, нормальное положение "шлагбаума" здесь - "закрыто", когда госинвестиции нельзя брать, если только вы не доказали, что частные деньги не решат эту проблему", - сказал Синюгин. Он добавил, что ФЦПФ будет продвигать соответствующую инициативу.

"Есть сомнения, что рынок готов это принять. Тем не менее без этого "шлагбаума" - нормативного, регуляторного - я думаю, уговорами и припарками проблему не решить", - считает Синюгин.

Также он предложил включить в инструментарий анализа проекта оценку его целесообразности, наряду с законодательно прописанным механизмом технологического и ценового аудита. Кроме того, ФЦПФ предлагает ввести кадровые требования к проектам ГЧП.

"Считаю, что надо культивировать и, возможно, рассмотреть вопрос о нормативном закреплении специальной сертификации проектных команд, которые допускаются до больших государственных денег", - заключил Синюгин.