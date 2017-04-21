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МЭР предлагает новый подход к выплатам дивидендов госкомпаний, разделяя их на категории

Экономика и бизнес
21 апреля, 15:08 дата обновления: 21 апреля, 15:27 UTC+3
В ведомстве предлагают разделить оборонные предприятия, федеральные государственные унитарные предприятия и публичные акционерные общества
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает внедрить с 2017 года новый подход к выплате дивидендов госкомпаний, разделив их на три категории: оборонные предприятия, федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) и публичные акционерные общества (ПАО). Об этом журналистам сообщил глава МЭР Максим Орешкин в кулуарах КЭФ.

"Мы считаем, что можно в разные категории выделить, например публичные акционерные общества, ФГУП и оборонные предприятия. По этим трем группам могу быть решения отличные друг от друга", - сказал Орешкин, уточнив, что такой подход предлагается уже в этом году.

Министр уточнил, что по ФГУП могут приниматься индивидуальные решения, а в части ПАО позиция за системное решение. При этом Орешкин не уточнил цифры, которые обсуждались для ПАО в рамках системного решения.

Ранее в пятницу глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил журналистам, что решение о размере дивидендов для каждой госкомпании будет приниматься отдельно, окончательное решение еще не принято. Также Пристансков заявил, что его ведомство придерживается позиции Минфина о дивидендах госкомпаний в размере на менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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