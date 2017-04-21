Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР выступает за введение бюджетного правила на базе стоимости нефти в $40 за баррель

Экономика и бизнес
21 апреля, 15:12 UTC+3
Глава Минэкономразвития не поддерживает идею смягчения бюджетного правила с отсечением доходов от стоимости нефти в $45 за баррель
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не поддерживает идею смягчения бюджетного правила с отсечением дополнительных доходов от стоимости нефти в $45 за баррель и увеличением дефицита бюджета. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

"По большому счету (развилок по бюджетному правилу - прим. ТАСС) нет. Моя личная точка зрения не изменилась за последние несколько месяцев. То, что я предлагал в Минфине, Минэкономразвития той же позиции придерживается - бюджетное правило на базе цены в $40 за баррель в реальном выражении, с нулевым первичным дефицитом", - сказал Орешкин.

Смотрите также
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Новый прогноз МЭР: надежда на слабый рубль при устойчивом росте экономики

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной.

Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, экономический блок правительства рассчитывает на принятие нового бюджетного правила в весеннюю сессию Госдумы, при этом цена отсечения останется на уровне $40 за баррель.

Глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на коллегии Минфина, предложил смягчить бюджетное правило и установить цену отсечения дополнительных доходов в $45 за баррель. Также он считает, что можно смягчить и требование к максимальному размеру дефицита бюджета с 1% ВВП до 1,5% ВВП.

Смотрите также

Минфин РФ ставит задачу сбалансировать бюджет в 2019 г. при цене нефти в $40-45 за баррель
Минфин включит в бюджет 2018-2020 гг. уже новое бюджетное правило
Глава МЭР: инфляция в апреле в годовом выражении составит 4,2%

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский экономический форум – 2017
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Варвару Караулову этапировали в колонию
5
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
6
Депутат просит СК проверить данные о незаконном получении средств соратником Навального
7
Госдума примет три важнейших закона для банковской сферы
Темы дня
Загрузка...
Реклама