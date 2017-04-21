МЭР выступает за введение бюджетного правила на базе стоимости нефти в $40 за баррель

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не поддерживает идею смягчения бюджетного правила с отсечением дополнительных доходов от стоимости нефти в $45 за баррель и увеличением дефицита бюджета. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.

"По большому счету (развилок по бюджетному правилу - прим. ТАСС) нет. Моя личная точка зрения не изменилась за последние несколько месяцев. То, что я предлагал в Минфине, Минэкономразвития той же позиции придерживается - бюджетное правило на базе цены в $40 за баррель в реальном выражении, с нулевым первичным дефицитом", - сказал Орешкин.

Бюджетное правило - механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень расходов исходя из цены на нефть. Целью правила является снижение зависимости бюджета от конъюнктурных доходов. Суть правила состоит в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются в случае превышения фактической цены нефти над прогнозной.

Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, экономический блок правительства рассчитывает на принятие нового бюджетного правила в весеннюю сессию Госдумы, при этом цена отсечения останется на уровне $40 за баррель.

Глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин, выступая на коллегии Минфина, предложил смягчить бюджетное правило и установить цену отсечения дополнительных доходов в $45 за баррель. Также он считает, что можно смягчить и требование к максимальному размеру дефицита бюджета с 1% ВВП до 1,5% ВВП.