АИРР готовит соглашение с Роспатентом о мониторинге законодательства

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) планирует подписать соглашение с Роспатентом в сфере мониторинга исполнения законодательства об интеллектуальной собственности. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Красноярского экономического форума директор АИРР Иван Федотов.

"Роспатент вышел к нам с инициативой в рамках Петербургского форума подписать соглашение для того, чтобы мы могли мониторить исполнение законодательства об интеллектуальной собственности наших субъектов. Мы это соглашение сейчас готовим", - сказал Федотов.

По его словам, Ассоциация намерена также обсудить с Роспатентом "возможные модальные законы и поправки в региональные законодательные акты в части защиты интеллектуальной собственности для развития инноваций и для защиты малых и средних инновационных предприятий".

"23 апреля у нас состоится заседание комитета по законодательству Ассоциации инновационных регионов, и все главы законодательных собраний наших субъектов соберутся в Санкт-Петербурге для того, чтобы определить те самые задачи, которые стоят в совершенствовании законодательных актов об интеллектуальной собственности", - пояснил Федотов.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.