Правительство рассматривает вопрос перехода РЖД на МСФО при выплате дивидендов

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ дало поручение рассмотреть вопрос перехода ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на стандарты МСФО при выплате дивидендов, заявил ТАСС вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович.

"Было письмо от РЖД в правительство, мне дано поручение рассмотреть этот вопрос с тем, чтобы окончательно определиться", - сказал он.

Отвечая на вопрос, готовы ли РЖД платить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО, Дворкович подчеркнул, что компания выполнит эту норму, если будет соответствующее решение правительства.

Ранее глава Росимущества Дмитрий Пристансков заявил, что ведомство придерживается позиции Минфина о дивидендах госкомпаний в размере на менее 50% от чистой прибыли. При этом, по его словам, решение о размере дивидендов для каждой госкомпании будет приниматься отдельно.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров говорил, что компания может перейти на выплату дивидендов от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) при переходе на те же стандарты налогообложения. Говоря о размере дивидендов, Белозеров подчеркнул, что РЖД выполнят любое решение правительства. При этом он допустил возможность сокращения взносов в уставный капитал при сокращении объема дивидендов.