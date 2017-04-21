Глава МЭР: инфляция в апреле в годовом выражении составит 4,2%

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам апреля в годовом выражении составит 4,2%, сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"4,2% (ожидания по инфляции в апреле - прим. ред.). Таргета, по нашим ожиданиям, достигнем уже в мае. В базовом сценарии по итогам года ожидаем 3,8%", - сказал Орешкин.

По его оценке, на 17 апреля 2017 года инфляция находилась в диапазоне 4,1-4,2%, но ближе к 4,2%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что инфляция в России по состоянию на 17 апреля в годовом выражении замедлилась до 4,1%, приблизившись к целевым значениям.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4% - самый низкий показатель за новейшую историю страны.