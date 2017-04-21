Компания из Иордании вложит $25 млн в старейший ЛДК Сибири

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Компания "Международный инвестор по торговой деятельности" (Амман, Иордания) инвестирует в развитие бывшего Маклаковского лесопильно-деревообрабатывающего комбината (ЛДК) около $25 млн. Об этом ТАСС сообщил гендиректор иорданской компании Мухаммед Бургути на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) после подписания соглашения с собственником ЛДК.

"Проект предусматривает глубокую переработку древесины, производство пеллет. Общая стоимость проекта около $25 млн. Рассчитываем завершить этот проект в течение трех лет", - сказал Бургути. Соглашение об инвестициях подписано с компанией "Сиблеско", купившей в 2015 году имущественный комплекс Маклаковского комбината.

Первая очередь проекта подразумевает реконструкцию лесопильного комплекса, строительство новой котельной и сушильных камер производительностью 61 тыс. кубометров сухих пиломатериалов в год. На втором этапе запланировано увеличение производства до 139 тыс. кубометров в год и создание производства топливных гранул (пеллет) из отходов лесопильного производства мощностью 26 тыс. тонн в год. Срок реализации второго этапа - 2018-2020 годы.

Маклаковский ЛДК был создан в 1916 году, это старейшее лесоэкспортное предприятие Сибири. Основными рынками сбыта продукции ЛДК были страны Европы и Северной Африки. В 2012 году ЛДК был признан банкротом по требованию компании "Международный инвестор по торговой деятельности" из-за невозврата 415 млн рублей.