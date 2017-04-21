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ФАС: необходимо законодательно утвердить правила регулирования тарифов

Экономика и бизнес
21 апреля, 17:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, апреля. /ТАСС
На данный момент тарифы естественных монополий могут отличаться друг от друга в десятки раз из-за отсутствия соответствующего закона о государственном регулировании цен
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский считает, что необходимо на законодательном уровне определить единые правила тарифного регулирования. Для этого, по его словам, нужно предпринять шаги "по установлению максимальной прозрачности" формирования тарифа.

"Мы до сих пор не имеем четкого представления о том, как формируются и регулируются тарифы в нашей стране. Закон естественных монополий (ФЗ "О естественных монополиях" - прим. ТАСС), который является базовым в этом вопросе, не дает четкого понимания, и в результате мы имеем отраслевое тарифное регулирование, которое пришлось развивать в отсутствии базовых принципов", - сказал замглавы ФАС на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. Пузыревский добавил, что единые правила тарифного регулирования должны быть определены на законодательном уровне.

Он отметил, что при существующих правилах невозможно обеспечить равный подход ко всем субъектам из-за "ручного" регулирования, когда тариф устанавливается индивидуально. "На выходе мы получаем тарифную дискриминацию, когда один и тот же тариф отличается в разы, а в некоторых случаях даже в десятки раз", - пояснил Пузыревский.

Он считает, что для решения существующих проблем необходимо формирование тарифов перевести в цифровую плоскость. "В тарифном регулировании мы находимся на уровне XX века, работая по бумаге, исключая возможность публичной проверки. При электронной форме общество будет знать, какие элементы заложены в тариф, и у нас появляется дополнительный контроль в виде потребителей и журналистов, которые смогут задавать неудобные вопросы. Тогда регулятор становится арбитром в этой публичной дискуссии", - пояснил замглавы ФАС.

Пузыревский заявил, что ФАС рассчитывает на появление в России "концептуально нового закона "О государственном регулировании цен", где будут четко и понятно сформулированы правила тарифного регулирования и обеспечена максимальная прозрачность. "А если нам еще удастся все перевести в цифровую плоскость, то это само по себе даст серьезный экономический эффект и будет способствовать приближению к экономически обоснованной составляющей этих тарифов", - добавил замглавы ФАС.

По его словам, сейчас идет общественное, публичное обсуждение концепции нового закона. "Вопрос публичных дискуссий займет примерно два года. При оптимальном варианте, если мы выйдем в 2020 году на такое регулирование, то это будет замечательно", - добавил Пузыревский.

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