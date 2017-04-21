Все устройства Samsung к 2020 г. смогут подключаться к интернету вещей

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Все выпускаемые устройства южнокорейская корпорация Samsung к 2020 г. смогут подключаться к интернету вещей. Об этом сообщил в рамках Красноярского экономического форума вице-президент Samsung Electronics Ким Дохён.
"Мы выпускаем 200 млрд устройств ежегодно - смартфонов, смарт-ТВ, холодильников, стиральных машин. У нас есть проект - подключить все оборудование к IoT к 2020 г.", - заявил он.
"Интернет вещей" - концепция соединения физических объектов компьютерной сетью. Ее ключевая особенность заключается в автономности устройств и их способности передавать данные без участия человека.