Вице-премьер Ульяновской области считает необходимой реформу местного самоуправления

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Муниципальное самоуправление в России нуждается в реформе, необходимы стандарты для дальнейшего развития территорий. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Ульяновской области Олег Асмус в ходе Красноярского экономического форума.
"Самостоятельность муниципалитетов - это больная тема. Во всех муниципалитетах в России говорят, что крайне необходима реформа местного самоуправления, приведение его к определенным стандартам. У нас под 20% муниципалитетов, где сбора налогов хватает только на оплату работы администрации, а в 10 муниципалитетах даже на оплату главы не хватает. Ситуация достигла апогея, нужно что-то делать, ну не могут на одной маленькой территории столько чиновников работать", - сказал он.
Асмус отметил, что в Ульяновской области разработали проект, как можно проводить изменения, учитывая специфику населенных пунктов и мнение населения. Благодаря этой работе перешли на межмуниципальную кооперацию, создаются межмуниципальные структуры по развитию малого бизнеса, инвестиционной деятельности, сельского хозяйства, к примеру, одно сельхозуправление работает на пять муниципалитетов.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.