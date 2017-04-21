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Игорь Чайка намерен довести ежегодный оборот онлайн-магазина в Китае до $200 млн

Экономика и бизнес
21 апреля, 16:19 UTC+3 ЯЛТА /Корр. ТАСС, Юлия Ермилова
Сейчас ежемесячный оборот сайта dakaitaowa.com достигает $1 млн
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ЯЛТА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Предприниматель Игорь Чайка, член генерального совета "Деловой России" планирует довести ежегодный оборот онлайн-площадки по продаже российских продуктов питания в Китае dakaitaowa.com до $200 млн.

Сейчас ежемесячный оборот сайта достигает $1 млн, рассказал бизнесмен ТАСС на Ялтинском международном экономическом форуме.

"С нами сейчас сотрудничает около 5 тыс. сетевых партнеров из числа сетевых магазинов, которые заказывают товар через платформу Dakaitaowa. Ежемесячный оборот по площадке составляет $1 млн. К 2019 году мы намерены добиться ежегодного годового оборота в $200 млн", - сообщил Чайка.

По его словам, такого показателя можно добиться благодаря тому, что экспортный рынок продуктов Китая составляет около $80 млрд и ежегодно показывает 10%-й прирост. С учетом того, что доля конечных российских продуктов термической обработки на этом рынке пока крайне мала, есть шанс занять эту нишу пищевыми продуктами отечественного производства.

Онлайн-платформа Dakaitaowa (в переводе с китайского - "открой матрешку") заработала 19 июня 2016 года, ориентирована на продажу продуктов питания из России. Владелец площадки - китайская компании First Russian Cross-Boarder Trading (Shanghai) Limited со 100%-ми российскими инвестициями.

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