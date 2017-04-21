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Итальянский парламентарий: РФ является фундаментальным фактором глобальной безопасности

Экономика и бизнес
21 апреля, 16:28 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Сенатор от партии "Вперед, Италия" Бартоломео Амидеи призвал к отмене санкций против РФ и тесному экономическому сотрудничеству между странами
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия является фундаментальным фактором международной безопасности, представить движение вперед без Москвы невозможно. Такое мнение высказал сенатор итальянского парламента от партии "Вперед, Италия" Бартоломео Амидеи на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Невозможно вообразить движение вперед без России, потому что Москва является фундаментальным фактором для мира во всем мире, а также развития торгового, культурного, экономического роста", - сказал он.

Парламентарий обратил внимание на представительность итальянской делегации, принимающей участие в ЯМЭФ. "Это итальянские бизнесмены, которые заинтересованы в сотрудничестве с Крымом, - пояснил Амидеи. - Однако сегодня между нами существуют некоторые барьеры".

"Санкции против РФ ни к чему не ведут, нужно переступить через них и перейти к более тесному сотрудничеству", - подчеркнул итальянский парламентарий.

Он также призвал Запад начать уважать выбор крымского народа. "Подобные референдумы проходят и в других странах, например, в Черногории, однако никто не выступает против их выбора, - отметил Амидеи. - Поэтому нужно отменить санкции и перейти к тесному экономическому, торговому и культурному сотрудничеству. Это и будет той движущей силой".

Ялтинский международный экономический форум проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017
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