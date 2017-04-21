РЭЦ откроет представительства в Индии, Индонезии и Азербайджане

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует открыть три новых представительства: в Индии, Индонезии и Азербайджане. Об этом рассказал исполнительный директор группы РЭЦ Алексей Тюпанов на пресс-конференции в ТАСС.

"В 2016 г. мы открыли шесть представительств российского экспортного центра. План на 2017 г. - открыть представительства в Индии, Индонезии и Азербайджане, то есть там, где мы видим большой потенциал для развития российского экспорта", - сказал он. В планах РЭЦ на 2017 г. также организация 45 точек присутствия центра в зарубежных государствах.

При этом Тюпанов отметил, что РЭЦ открывает собственные представительства в странах, где уже виден существенный потенциал для развития российского экспорта, либо большой торговый оборот, который необходимо финансировать или обслуживать, а также в странах, где уже профинансированы в достаточно большом количестве проекты и необходим мониторинг появившихся рисков.

Как рассказал глава РЭЦ Петр Фрадков, по итогам 2016 г. объем поддержанного РЭЦ экспорта составил $8,9 млрд (без учета проекта "Ямал СПГ" на $4,1 млрд). Проекты с участием РЭЦ реализованы в 88 странах. Приоритетными отраслями, получившими поддержку РЭЦ, стали сельхозмашиностроение, авиастроение, автомобильная промышленность и железнодорожное машиностроение. Кроме того, РЭЦ активно развивает поддержку экспорта продовольственных товаров.

В 2016 г. РЭЦ получил 3,5 тыс. запросов от клиентов. По словам Тюпанова, большинство запросов приходится на малый и средний бизнес (83%) и только 17% на крупных игроков рынка.

При этом доля компаний МСБ, обратившихся в РЭЦ в 2016 г. за финансовой поддержкой (страхование дебиторской задолженности, привлечение кредитов), от общего числа составила всего 8%. В то же время 23% обращений МСБ пришлось на помощь в поиске партнеров, столько же процентов - на консультации, а 44% - на помощь в сопровождении проектов.

"Мы думали, что главный запрос со стороны малых и средних предприятий будет "нам нужны дешевые деньги". Оказалось, что вопрос дешевого финансирования компаниями МСП поднимался только на месте пятом - седьмом по приоритетности", - пояснил Тюпанов. "Первым был вопрос: Где найти покупателя? Как его найти? Как нам сделать экспортный контракт? Как нам работать с таможней? Как нам работать в логистике? Как нам оформить паспорт сделки?", - добавил он.