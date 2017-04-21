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Портфель проектов Хабаровского края насчитывает более 30 направлений

Экономика и бизнес
21 апреля, 16:51 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Цель портфеля проектов - остановить отток населения и привлекать новых жителей на Дальний Восток
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Портфель проектов Хабаровского края насчитывает более 30 направлений, которые способствуют привлечению населения на Дальний Восток. Об этом на мозговом штурме "Региональные проектные офисы. Организация деятельности" в рамках Красноярского экономического форума сообщил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Чайка.

"У нас в регионе более 30 проектов, причем 11 из них - это повестка Минвостокразвития. Мы уже провели защиту и анализ реализации проектов. От оценки воплощения проекта зависит 50% премирования руководителя, нам кажется, что для чиновников это важно", - сказал Чайка.

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Цель портфеля проектов - остановить отток населения и привлекать новых жителей на Дальний Восток. "На это направлены все проекты, которые мы сейчас реализуем, в частности, создание территорий опережающего развития (ТОР) и инициатива "Дальневосточный гектар", - уточнил он.

Зампред регионального правительства напомнил, что впервые проектное управление было применено в Хабаровском крае в 2013 году. "Мы начинали проектное управление с наводнения, надо было восстановить регион и ликвидировать последствия. Сроки реализация проекта - год, оценка - это благодарности людей, потому что мы построили 2 тыс. квартир жилья, 12, тыс. отремонтировали, около 48 тыс. человек получили материальную помощь. После этого мы перешли на системное внедрение проектного управления", - отметил Чайка.

"Главное - это качество реализации. У нас прекрасно могут обманывать, российский чиновник, наверное, занимает первое место в мире по умению написать красивые отчеты и показать, что в регионе все работает. Необходимо добиться качества, ведь если проектное управление внедряется правильно, то есть прок - сокращаются сроки реализации проектов и регион процветает", - сказал на сессии заместитель директора Департамента проектной деятельности Правительства РФ Андрей Бадин.

В 2016 году был утвержден портфель первых 20 приоритетных проектов и программ в рамках 11 направлений стратегического развития Российской Федерации. В настоящее время формируются ведомственные и региональные портфели проектов. В Хабаровском крае среди проектов - формирование "ТОСЭР Хабаровск" и "ТОСЭР Комсомольский", "Импортозамещение", "Бесплатное предоставление земельных участков гражданам на Дальнем Востоке", "Улучшение инвестиционного климата", "МФЦ для предпринимателя" и другие.

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