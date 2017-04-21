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Медведев поручил "подтолкнуть" работу над поправками в Кодекс торгового мореплавания

Экономика и бизнес
21 апреля, 17:25 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, апреля. /ТАСС
Премьер поручил министру транспорта РФ Максиму Соколову "доложить отдельно" ситуацию с принятием документа
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МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру транспорта Максиму Соколову представить доклад о том, как идет работа над поправками в Кодекс торгового мореплавания.

Речь о необходимости принятия этого документа зашла во время осмотра председателем правительства акватории порта и инфраструктурных объектов Мурманского транспортного узла. Осматривая пришвартованные суда, Медведев заметил, что все они - под российским флагом. Однако специалисты посетовали на откладываемое уже несколько лет принятие поправок в Кодекс торгового мореплавания. Они подразумевают, что все углеводороды, добываемые РФ в Арктике, должны перевозиться судами под российским флагом. "Давайте законопроект подтолкнем", - сказал Медведев и поручил Соколову "доложить отдельно" ситуацию с принятием документа.

Глава кабинета министров осматривал акваторию Мурманского транспортного узла с борта катера главнокомандующего Северным флотом. Сопровождавшие премьера Соколов, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, представители различных ведомств рассказали председателю правительства о нынешнем состоянии дел в мурманском порту и перспективах его развития, решении экологических проблем. Главе кабинета министров также показали несколько зашедших в порт судов - танкеры "Штурман Альбанов" и "Михаил Ульянов", ледоходный нефтяной танкер "Капитан Готский", атомный ледокол "50 лет Победы". К первому в мире арктическому ледокольному газовозу "Кристоф де Маржери", названному в честь трагически погибшего в 2014 году генерального директора компании "Тотал", Медведев попросил подойти поближе. Он сделал несколько фотографий судна.

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Соколов, Максим Юрьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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