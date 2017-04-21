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В Минпромторге РФ считают, что проектное управление изменит систему мотивации госслужащих

Экономика и бизнес
21 апреля, 17:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков отметил, что сейчас премиальный фонд ничего не стимулирует, им можно только наказать
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Система мотивации госслужащих может измениться благодаря проектному управлению. Об этом сообщил в рамках сессии "Повышение эффективности проектной деятельности в государственном управлении" в ходе Красноярского экономического форума заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

"Внедрение проектного управления может изменить систему мотивации госслужащих. Если мы говорим о выделении проектной зоны, то и бонусная проблематика, премиальная проблематика в обязательном порядке должна быть увязана с этими проектами", - сказал он.

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Осьмаков подчеркнул, что сейчас премиальный фонд ничего не стимулирует. "Им можно только наказать, но нельзя простимулировать. Это неправильно, и, возможно, то, что сейчас происходит, позволит нам это изменить", - добавил он.

По словам замминистра, в реализации госпрограмм есть моменты, "когда ты просишь дополнительные инвестиционные расходы и когда ты перераспределяешь неиспользованные кассовые расходы внутри года". "Мы хотим выделить некую пилотную зону, пилотный процент от этих расходов и пропускать их через координационный орган по проектному управлению в министерстве. Если есть интересная инициатива, идея у директора департамента, он получает возможность вынести ее на топ-уровень топ-менеджмента министерства и получить финансирование или хотя бы поддержку в борьбе за допрасходы в следующем бюджетном цикле", - подчеркнул Осьмаков. Он отметил, что сейчас не хватает координации и согласования "того, что происходит в периметре проектного управления" с законом о государственной гражданской службе и с бюджетным кодексом.

Красноярский экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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